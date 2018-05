Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Ins Trainingslager vor der Fußball-WM

Hohe Berge, grüne Wiesen, blaue Seen: In Südtirol verbringen viele Menschen gern ihre Ferien. Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft aber ist nicht zum Urlaub machen in diese Region im Norden von Italien gereist. Die Spieler bereiten sich dort in einem Trainingslager auf die Fußball-Weltmeisterschaft vor. Die beginnt am 14. Juni in Russland.