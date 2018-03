Für Jari ist Heimat kein Land, sondern sein Bett. Foto: privat (dpa)

Jari ist neun Jahre alt und lebt in der deutschen Hauptstadt Berlin. Für ihn ist Heimat weder ein Land, noch eine Stadt.

„Für mich ist Heimat mein Bett, weil ich mich in meinem Bett wohlfühle. Wenn ich nicht in meinem Bett schlafe, fühlt es sich fremd an. Schön ist, dass ich in meiner Heimat den ganzen Tag noch mal durchgehen kann - und dass ich zur Ruhe komme.“