Das Bild «Der Kuss» von Gustav Klimt. Foto: Roland Schlager/epa apa/dpa (dpa)

„Der Kuss“ und viele andere Bilder von Gustav Klimt kann man sich in Museen in Wien anschauen. Die Stadt liegt in unserem Nachbarland Österreich. Dort wurde der Künstler geboren. Vor genau 100 Jahren starb er. Um an ihn zu erinnern, gibt es in Wien in diesem Jahr viele Ausstellungen.

Übrigens: Gustav Klimt hatte zwar jede Menge Kinder. Aber er blieb mit deren Müttern nie lange zusammen. Stattdessen wohnte er bei seiner eigenen Mutter.