Das geschieht, wenn etwas schlecht geworden ist. Aber auch schon vorher: Zum Beispiel, wenn ein Händler Obst oder Gemüse wegwirft, weil es nicht mehr so gut aussieht. Oder wenn ein Bauer seine Möhren nicht verkaufen kann, weil sie krumm gewachsen sind.

Umwelt-Experten haben ausgerechnet, wie viel Abfall das ist. Sie sagten am Freitag: In Deutschland werden jedes Jahr mehr als 18 Millionen Tonnen Lebensmittel verschwendet. Diese Menge ist kaum vorstellbar. Aber man könnte auch sagen: Das wären für jeden einzelnen Menschen in Deutschland 90 Kilo - so viel wie ein schwerer Erwachsener wiegt.

Die Experten forderten die Politiker in Deutschland deshalb auf, endlich mehr gegen die Verschwendung von Lebensmitteln zu tun.