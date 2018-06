Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Ji Woo aus Südkorea: Fußball schauen trotz Zeitverschiebung

Wenn die Spiele bei der Fußball-WM beginnen, ist es bei Ji Woo oft schon mitten in der Nacht. Das Mädchen ist acht Jahre alt und lebt in dem Land Südkorea in Asien. Zwischen der Hauptstadt Seoul und Europa gibt es mehrere Stunden Zeitverschiebung.