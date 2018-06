Die deutsche Tennis-Mannschaft hat ein wichtiges Spiel gewonnen. Foto: Darren England/AAP/dpa (dpa)

Am Wochenende spielte Alexander Zverev für die deutsche Mannschaft im Davis Cup. Beim Tennis steht nicht die ganze Mannschaft gleichzeitig auf dem Platz. Die Sportler treten nach und nach gegen die gegnerische Mannschaft an: im Einzel und im Doppel, also alleine oder zu zweit.

Jeder Sieg bringt einen Punkt für die Mannschaft. Die deutschen Männer setzten sich mit 3:1 gegen Australien durch. Alexander Zverev hatte seine beiden Einzel gewonnen. Außerdem siegten Tim Pütz und Jan-Lennard Struff im Doppel. Die beiden haben sogar schon einen eigenen Spitznamen als Team: „Tim und Struffi“.

Deutschland steht nun im Viertelfinale des Turniers. Das hatte die Mannschaft schon mehrere Jahre nicht mehr geschafft. Im April können die Deutschen dann sogar das Halbfinale erreichen.