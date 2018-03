Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Jubeln mit Handzeichen

Vor wenigen Jahren kämpften die Fußballer von Eintracht Frankfurt noch gegen den Abstieg. Von den unteren Plätzen in der Bundesliga-Tabelle sind sie in diesem Jahr aber weit entfernt. Im Gegenteil: Die Frankfurter könnten es sogar mal wieder in einen europäischen Wettbewerb schaffen, also in die Europa League oder in die Champions League (gesprochen: tschämpiens liig).