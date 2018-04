Jürgen Klopp (links) und Pep Guardiola sind berühmte Trainer. Deshalb ist es besonders spannend, wenn ihre Teams gegeneinander spielen. Foto: Dave Thompson/AP/dpa (dpa)

Wenn ihre Teams gegeneinander antreten, geht es deshalb immer auch um die Frage: Wer ist wohl der bessere Trainer? Am Dienstagabend konnte sich Jürgen Klopp freuen. Seine Mannschaft FC Liverpool gewann in der Champions League (gesprochen: tschämpiens liig) mit 3:0 Toren gegen Pep Guardiolas Manchester City. In dem Wettbewerb dürfen nur die besten Teams aus Europa mitmachen.

Aber es gibt ja noch ein Rückspiel für die Spieler und die Trainer: Am nächsten Dienstag treten sie wieder gegeneinander an. Deshalb sagte Jürgen Klopp nach dem Sieg. „Es ist Halbzeit, kein Grund zu feiern. Wir müssen da nochmal durch.“ Und Pep Guardiola sagte: „Das wird richtig hart, aber wir werden es versuchen.“