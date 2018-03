Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Kalt, kälter, am kältesten

Wer in diesen Tagen vor die Tür geht, sollte sich warm anziehen. Es ist richtig kalt in Deutschland. Schon am Wochenende zeigte das Thermometer an vielen Orten in der Nacht um die minus 10 Grad Celsius an.