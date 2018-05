In Limos steckt oft sehr viel Zucker. Foto: Monika Skolimowska (dpa)

Auf dieses Problem haben am Mittwoch Fachleute in der Hauptstadt Berlin aufmerksam gemacht. Sie forderten die Regierung auf, Menschen besser vor ungesunden Lebensmitteln zu schützen. Denn Zucker kann die Zähne angreifen und dick machen. Von Übergewicht kann man auch krank werden.

Um etwas dagegen zu tun, dass etwa viele Kinder zu dick sind, machten die Fachleute Vorschläge. Einer davon lautet: eine Steuer für Getränke mit viel Zucker einführen. Die Hersteller solcher Limos und Colas müssten also Geld an den Staat bezahlen, damit würden die Getränke teurer. Oder sie stellen ihre Getränke mit weniger Zucker her. Dann müssten sie nicht zahlen. So eine Steuer gibt es etwa im Land Großbritannien.

Die Experten schlugen vor: Das eingenommene Geld könnte man dafür einsetzen, gesunde Ernährung zu fördern. Zum Beispiel, in dem man die Steuern für gesunde Lebensmittel senkt.