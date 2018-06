Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Kaninchen Oliver besucht das Opernhaus

Sitzen, beobachten und hin und wieder an einer Möhre mümmeln: So sah der Donnerstag von Kaninchen Oliver aus. Sein Besitzer hatte das Tier in einem Korb mit in die Innenstadt von Stuttgart genommen.