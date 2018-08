Kanzlerin Angela Merkel hat mit dem Regierungschef von Spanien gesprochen. Foto: Javier Fergo/AP/dpa (dpa)

Zuletzt nahmen viele Flüchtlinge dabei eine Route über den afrikanischen Staat Marokko. Dort bestiegen sie Boote und versuchten, über das Meer ins europäische Land Spanien zu kommen.

Am Wochenende reiste Kanzlerin Angela Merkel nach Spanien, um mit der Regierung dort darüber zu sprechen. Sie sagte: Die ankommenden Menschen aus Afrika gehen alle Länder in Europa etwas an, nicht nur Spanien. Die Flüchtlinge sollten fair auf die verschiedenen Länder verteilt werden. Außerdem sollen Lösungen gefunden werden, damit weniger Menschen versuchen, von Marokko nach Europa zu kommen.