Katy Perry ist gerade auf Tour in der ganzen Welt unterwegs. Normalerweise lebt sie im Land USA. Auf der Bühne erklärte sie am Mittwoch aber, dass sie später auch gerne mal in Berlin wohnen würde. Die Stadt hatte Katy Perry schon am Tag zuvor mit dem Fahrrad erkundet.