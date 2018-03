Die dunklen, schleimigen Flecken in der Ente sind Bakterien, Schmutz und Keime. Foto: Eawag – aquatic Research/dpa (dpa)

Sie mussten dafür ein paar Quietsche-Entchen aufschneiden. Das Ergebnis war ein bisschen eklig: Denn in den Enten fanden sie Bakterien, die krank machen könnten.

Das liegt daran, dass die meisten Gummi-Enten hohl sind und ein Loch im Boden haben. Beim Baden fließen dadurch mit dem Wasser Seife, Schmutz, Schweiß und Bakterien hinein. So breiten sich innen Keime aus.

Dagegen kann man aber etwas tun, sagen die Forscher. Entweder klebt man das Loch am Boden sofort ab, damit kein Wasser eindringt. Oder man kocht die Ente ab und zu in heißem Wasser aus. So wird sie wieder richtig sauber.