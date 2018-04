Julian Draxler (2. von rechts) hat mit Paris St. Germain frühzeitig die Meisterschaft geholt. Foto: Thibault Camus/AP/dpa (dpa)

So sieht das auch im Land Frankreich aus: Ein Verein ist einsame Spitze - und kein starker Gegner in Sicht. Dort ist Paris St. Germain gerade Meister geworden. Zum fünften Mal in den vergangenen sechs Jahren.

Darüber freute sich ein Deutscher am Sonntagabend besonders: Julian Draxler. Denn mit vielen tollen Toren besiegten er und seine Kollegen den Tabellenzweiten AS Monaco mit 7:1! Damit hat Paris St. Germain in der Liga schon 103 Tore geschossen. Und fünf Spieltage stehen noch an...