Keine Angst vor den Bayern

Die Fußballer von Bayer Leverkusen sind gut drauf. Am Wochenende siegten sie in der Bundesliga mit 4:1 gegen Eintracht Frankfurt. Eine Woche zuvor gewannen sie ebenfalls so hoch, gegen RB Leipzig. Deswegen haben die Leverkusener Spieler viel Selbstvertrauen, wenn sie an ihr nächstes Spiel am Dienstag denken. Und dass, obwohl es sich beim Gegner um Rekordmeister Bayern München handelt. Bei dem Spiel geht es um den Einzug ins Finale des DFB-Pokals.