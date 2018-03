Manche Fans übernachteten vor dem Ticket-Schalter. Foto: Paul Zinken/dpa (dpa)

Die Berlinale ist ein großes Kino-Festival, das in der Hauptstadt Berlin stattfindet. Dann kommen Stars in die Stadt und einige Filme werden zum ersten Mal gezeigt. Am Ende bekommt der beste Film einen goldenen Bären.

Die Berlinale beginnt am Donnerstag. Aber schon am Montag startete der Ticket-Verkauf. Für einige Filme sind die Eintrittskarten so begehrt, dass Leute stundenlang dafür anstanden. Manche Fans hatten sogar Schlafsäcke und Isomatten dabei. Denn sie übernachteten vor dem Schalter, um auch ja Tickets für die Filme zu bekommen, die sie unbedingt sehen wollen.