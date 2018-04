Der DJ Avicii ist unter anderem für das Lied «Wake me up» bekannt. Foto: Jason Szenes/EPA/dpa (dpa)

Avicii wurde 28 Jahre alt. Der DJ stammt aus dem Land Schweden, seine Lieder hatten aber in vielen Ländern der Welt Erfolg. Sein Hit „Wake me up“ zum Beispiel war vor ein paar Jahren auch in Deutschland lange auf Platz 1 der Charts. An die Lieder des Musikers erinnerten am Sonntag mehrere Kirchen in den Niederlanden. Die Glocken spielten unter anderem „Wake me up“ und das Lied „Hey Brother“.