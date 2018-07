Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Koalas sind lieber allein

Tinaroo sitzt auf einem Ast und guckt sich um: Das also ist sein neues Zuhause. Tinaroo ist ein zwei Jahre alter Koala. Am Freitag zog das Tier aus einem Zoo im Land Frankreich in den Zoo Leipzig in Ostdeutschland.