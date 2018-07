Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Können wir bald umsonst Bus und Bahn fahren?

In den Bus springen und in die Stadt fahren, ohne zu bezahlen - klingt super! Tatsächlich überlegen Politiker gerade, ob der Nahverkehr in Zukunft umsonst sein könnte. Nahverkehr ist ein anderes Wort für zum Beispiel Busse, Straßenbahnen und U-Bahnen in den Städten. Die einen sagen: Kostenlos fahren zu können, wäre toll. Die anderen meinen, das wird schwierig. Das sind die Argumente: