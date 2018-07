Wer bekommt als nächstes den WM-Pokal - Frankreich oder Kroatien? Foto: Marcus Brandt/dpa (dpa)

Bei der ersten Weltmeisterschaft vor knapp 90 Jahren setzte sich die Mannschaft aus Uruguay durch. Dazu kommen Argentinien, England, Spanien und Frankreich.

Bei der WM in Russland könnte eine neue Mannschaft dazukommen. Denn im Finale spielen Frankreich und Kroatien gegeneinander. Die Kroaten stehen am Sonntag zum ersten Mal in einem WM-Finale.