Um sich zu schützen, ziehen Schildkröten den Kopf ein. Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa (dpa)

Schildkröten mit so einer biegsamen Wirbelsäule nennt man Halsberger. Doch nicht alle Schildkröten haben so eine Wirbelsäule. Trotzdem können sich auch die anderen in ihren Panzer verkriechen. Diese Tiere nennt man Halswender. Sie legen den Kopf zur Seite und ziehen ihn dann ein Stück in den Panzer zurück.