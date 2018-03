Wer Vögeln bei der Kälte etwas Gutes tun will, kann für sie spezielles Futter bereitstellen. Foto: Boris Roessler/dpa (dpa)

Kuscheln ist einer dieser Tricks. Manche Vögel etwa rücken näher zusammen. Zaunkönige zum Beispiel übernachten bei Kälte gerne in Schlaf-Gemeinschaften. Auch Marienkäfer kuscheln in größeren Gruppen. Gemeinsam verkriechen sich die Insekten zum Beispiel in Ritzen von Gebäuden.

Verkriechen finden auch Igel, Hamster oder Feldmäuse bei Kälte toll. Sie bleiben allerdings den ganzen Winter über in ihrem Versteck und halten Winterschlaf. Deshalb sei es wichtig, die Tiere nicht zu stören, sagt ein Fachmann. Laubhaufen etwa sollte man lieber noch etwas im Garten liegen lassen. Denn dort verstecken sich Igel während des Winterschlafs.

Wer gern etwas tun möchte, kann Vögeln und Eichhörnchen spezielles Futter hinstellen. Denn wenn Schnee liegt, finden die Tiere oft schlechter Nahrung.