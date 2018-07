Dieser Mann hatte die längsten Fingernägel der Welt. Foto: Christina Horsten/dpa (dpa)

„Ich habe 66 Jahre lang für meine Fingernägel gelebt“, sagte er. So lange hatte er die Nägel an seiner linken Hand nicht geschnitten. Sie sind fast zwei Meter lang geworden. Jetzt wurden die Fingernägel abgeschnitten. Sie liegen in einem Museum in der amerikanischen Stadt New York.

Shridhar Chillal hatte sich an das Leben mit so langen Nägeln gewöhnt. Trotzdem wurde es ihm im Alter zu umständlich. Zum Schlafen benutzte er ein spezielles Polster für die Hand.

Außerdem brauchte er besondere Reißverschlüsse für seine linken Ärmel. Gearbeitet hatte Shridhar Chillal als Fotograf. Dazu benutzte er einfach die rechte Hand.