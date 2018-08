Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Lady Gaga plant rätselhafte Shows

Berühmte Musiker reisen für ihre Konzerte oft um die Welt. Die Sängerin Lady Gaga wird bald aber immer wieder am gleichen Ort auftreten. In der Stadt Las Vegas in den Vereinigten Staaten von Amerika sind ab Dezember mehr als 20 Shows geplant.