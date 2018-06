Helene Fischer ist auf Tour. Foto: Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa (dpa)

So ein allererster Auftritt stand gerade in der Stadt Leipzig an. Dort startete die Schlagersängerin mit ihrer Tour. In den nächsten Wochen wird sie noch in vielen weiteren deutschen Städten auftreten und auch in einigen Nachbarländern.