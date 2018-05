Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Lange Nasen, spitze Hüte - die Hexen waren los

Ein bisschen gruselig, aber auch ziemlich lustig! So sahen die Hexen und Teufel aus, die in der Nacht von Montag auf Dienstag an vielen Orten unterwegs waren.