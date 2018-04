Fußballer Neymar braucht noch eine Weile, bis er wieder spielen kann. Foto: Andre Penner (dpa)

Deshalb wird Neymar wohl in dieser Saison nicht mehr auf die Jagd nach Toren für seinen Verein Paris Saint Germain gehen können. Das deutete er in seiner Heimat Brasilien an: „Die letzte Untersuchung ist am 17. Mai. Dann werde ich besser sehen, wann ich wieder spielen kann“, sagte Neymar.

Zum Glück ist sein Verein auch ohne ihn schon Meister im Land Frankreich geworden. Dabei ist die Saison dort noch nicht zu Ende. Nun hoffen Neymars Fans in Brasilien, dass er bis zur Weltmeisterschaft in Russland wieder fit ist. Die beginnt im Juni.