Plogging heißt eine neue Sportart. Dabei wird beim Joggen Müll eingesammelt. Foto: Britta Pedersen/dpa (dpa)

Das ist eine Art neuer Sport, der bei uns gerade bekannt wird. Man läuft los - eigentlich wie sonst auch zum Joggen. Erster Unterschied: Man hat eine Mülltüte in der Hand. Zweiter Unterschied: Wenn man dann etwa einen Pappbecher auf dem Weg liegen sieht, läuft man nicht einfach vorbei. Man stoppt und geht in die Hocke. Dann streckt man sich zum Müll, steckt ihn in den Beutel und läuft weiter.

Das ist gut für die Fitness und die Umwelt, meinen die Plogging-Fans. Angefangen hatte damit ein Umweltschützer im Land Schweden. Daher kommt auch der Name: Es stecken das schwedischen Wort plocka für aufsammeln drin und Jogging.

Am Mittwoch konnte man im Stadtteil Neukölln der Stadt Berlin einige Kinder und einen Politiker beim Plogging sehen. Er sagte: „Bei uns in Neukölln liegt viel Müll herum, deshalb freue ich mich, dass auf sportliche Art der Bezirk gereinigt wird.“