Leere Schalter in der Urlaubszeit

Eigentlich tummeln sich an Flughäfen gerade die Menschen an den Schaltern. Viele Leute aus Deutschland fliegen in den Urlaub oder kommen zurück. An einigen Schaltern war am Freitag aber überhaupt nichts los.