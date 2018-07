Es gibt Fisch für die Storchen-Kinder. Foto: Julian Stratenschulte/dpa (dpa)

Viele Male fliegen die Eltern am Tag los, um Futter zu besorgen. Sie schaffen jeden Tag ungefähr ein Kilo pro Storchen-Kind heran. Störche fressen zum Beispiel Mäuse, Regenwürmer und Fische.

Fische fangen fällt vielen Störchen gerade besonders leicht. Weil es in letzter Zeit so trocken war, steht das Wasser in Teichen und Bächen sehr niedrig. Die Störche kommen also leicht an die Fische heran.