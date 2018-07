Das Schullandheim Wegscheide ist mit 1000 Betten das größte in Deutschland. Foto: Andreas Arnold/dpa (dpa)

Es heißt „Wegscheide“ und liegt in der Nähe der Stadt Frankfurt am Main. Das Motto hier lautet: Nicht im Klassenzimmer sitzen, sondern selbst rausgehen und neue Dinge erleben. Seit fast 100 Jahren sollen Kinder aus Städten so Natur und Tiere kennenlernen.

Eines hat sich seit damals allerdings geändert: Früher seien die Schüler häufig mehrere Wochen in der Wegscheide geblieben, sagt ein Experte. Heute bleiben die Klassen oft nur noch etwa vier Tage lang.

Doch woran liegt das? Der Fachmann sagt: Für Schulen werde es immer schwerer, Begleitpersonen für die Kinder zu finden. Dabei klingt es doch super, Fledermäuse zu beobachten und die Natur zu erkunden.