In dieser Woche können wir nachts besonders viele Sternschnuppen bestaunen. Foto: Pedro Puente Hoyos/EFE/dpa (dpa)

In dieser Woche werden sich eine Menge Leute etwas wünschen können. Denn gerade gibt es sehr viele Sternschnuppen zu bestaunen: die Perseiden.

Wer oder was sind die Perseiden?

Perseiden sind bestimmte Sternschnuppen. Sie haben ihren Namen von dem Sternbild Perseus. Auch wenn es so aussehen mag: Sternschnuppen sind keine Sterne, die vom Himmel fallen. Sie sind die Überreste größerer Gesteinsbrocken, die in die Luftschicht um die Erde fliegen. Diese Reste sind meist nur so groß wie Sandkörner.

Warum können wir diese Körner aus dem All sehen?

Die Teilchen werden auf ihrem Flug durch die Luft der Erde so heiß, dass sie aufglühen und kaputtgehen. Dabei lassen sie die Luft um sich herum leuchten. So können wir am Himmel eine Leuchtspur sehen, die die Sternschnuppe hinterlässt.

Warum huschen gerade jetzt so viele Sternschnuppen durch die Nacht?

Manchmal bewegt sich die Erde durch eine größere Menge solcher Körnchen. Zwischen Juli und August durchkreuzt die Erde die Reste eines Kometenschweifs. Dieser Komet ist ein Brocken aus Eis und Stein: Er trägt den Namen 109P/Swift-Tuttle. Besonders viele Sternschnuppen sind in der Nacht von Sonntag auf Montag zu sehen.

Wo kann man die Sternschnuppen sehen?

Bei wolkenfreiem Himmel kann man in der Nacht am besten Sterne und Sternschnuppen gucken. Auf dem Land, wo es etwas dunkler ist, sieht man sie besser als in der Stadt. Manchmal ist auch der Mond zu hell, um Sternschnuppen gut sehen zu können. Das ist in diesem Jahr aber nicht der Fall. Ein bisschen länger aufbleiben lohnt also. Wer Sternschnuppen bestaunen will, legt sich am besten mit einer Decke auf eine Wiese und schaut in Richtung Nordosten in den Nachthimmel.