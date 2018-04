In Limos, Cola und Eistee versteckt sich viel Zucker. Foto: Monika Skolimowska/dpa (dpa)

Cola, Limonade und Eistee schmecken lecker. Doch leider sind diese Getränke in großen Mengen ungesund. Denn zu ihren Zutaten gehört vor allem eins: Zucker! Die Organisation Foodwatch machte am Mittwoch auf die Probleme von zuckrigen Getränken aufmerksam.

Warum ist zu viel Zucker ungesund?

Zucker kann die Zähne angreifen und dick machen. „Wenn man zu viel wiegt, kann das schlecht für die Gesundheit sein“, sagt die Ernährungs-Wissenschaftlerin Nadia Röwe. Außerdem steigt das Risiko an der Zuckerkrankheit Diabetes zu erkranken.



Sollte man gar keine Cola oder Limo trinken?

„Ab und zu mal ein Glas als Süßigkeit ist in Ordnung“, sagt Nadia Röwe. Der Ernährungs-Experte Bernhard Watzl ergänzt: „Allerdings nimmt der Körper Zucker in flüssiger Form anders wahr, als in fester Form.“ Es passiert schnell, dass wir zu viel Zucker trinken. Bei festen Süßigkeiten wäre uns wahrscheinlich vorher schlecht geworden.

Wie viel Zucker ist zu viel?

„Zucker liefert Energie, aber keine weiteren Nährstoffe“, sagt Bernhard Watzl. Es ist in Ordnung Zucker zu essen, aber es darf einfach nicht zu viel sein. Für Erwachsene gilt: nicht mehr als zehn Teelöffel am Tag, bei Kindern lieber nicht mehr als fünf. Diese Menge ist meist schon in einem Glas Cola oder Limo enthalten.

Was sollte sich nach Meinung der Organisation Foodwatch ändern?

Die Organisation kritisiert die Werbung, die die Hersteller zuckriger Getränken machen. Sie findet etwa nicht gut, dass diese sich oft an Kinder richtet. Einer der Hersteller aber erklärte: Es werde viel mehr Werbung für die zuckerfreien Versionen gemacht. Foodwatch fordert außerdem, dass die Hersteller Geld bezahlen, wenn ihre Getränke überzuckert sind. Die Organisation hofft, dass die Hersteller dann weniger Zucker verwenden, um nicht zahlen zu müssen.