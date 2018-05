Dieser Mann muss der Regierung von Italien zustimmen. Es ist der Präsident des Landes, er heißt Sergio Mattarella. Foto: Alessandra Tarantino/AP/dpa (dpa)

Bäume nehmen nämlich das Gas CO2 aus der Luft auf. Das Gas pusten zum Beispiel Autos und Fabriken raus. Zu viel CO2 in der Luft ist schädlich für das Klima. Die Initiative von Felix heißt Plant for the Planet, das ist Englisch für Pflanzen für den Planeten. Heute ist Felix 20 Jahre alt - und die Unterstützer seiner Initiative haben schon Milliarden von Bäumen gepflanzt!

Für diese tolle Leistung hat Felix am Dienstag ein großes Lob vom Staatsoberhaupt von Deutschland bekommen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier überreichte ihm in Berlin eine Auszeichnung: das Bundesverdienstkreuz. Das bekommen Menschen, die etwas ganz Besonderes geleistet haben.