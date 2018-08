Der Löwe Aslam erkundet gerade sein Gehege. Foto: Zoopark Erfurt/dpa (dpa)

Seit einer Woche lebt er in einem Zoo in Erfurt. Die Stadt liegt im Bundesland Thüringen, mitten in Deutschland. Vorher war er in einem Tierpark im Norden des Landes.

Bald soll Aslam zusammen mit der Löwin Bastet Nachwuchs bekommen. Aber dazu muss er sich erst noch besser an sein Gehege gewöhnen. Dann erst dürfen die beiden Tiere zusammen leben.