Lokomotivführer Lukas und Jim Knopf brechen zu einer abenteuerlichen Reise auf. Foto: Ilze Kitshoff/Warner Bros. Entertainment/dpa (dpa)

Die Geschichte von Jim Knopf und Lukas kennen viele Leute. Am Donnerstag kommt sie in einer neuen Fassung ins Kino. Dafür hat der Regisseur extra in einem Filmstudio in der Nähe von Berlin Lummerland mit seinen zwei Bergen aufgebaut.

Aber die Insel ist sehr klein. Deshalb macht sich König Alfons der Viertel-vor-zwölfte Sorgen, ob es genug Platz für alle gibt. Also machen sich Jim und Lukas mit der Lokomotive auf den Weg, und das Abenteuer beginnt. Was die beiden erleben, kannst du dir ab Donnerstag im Kino ansehen.