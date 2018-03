Mäx kann Pilze an und in Bäumen erschnüffeln. Foto: Armin Weigel/dpa (dpa)

Pilze können einen Baum beschädigen, so sehr, dass er kaputt geht und zum Beispiel Äste von ihm abfallen. Steht der Baum an einem Ort, an dem sich Menschen aufhalten, kann das gefährlich sein. Zum Beispiel an einer Straße oder in einem Park.

Wenn Mäx einen Pilz riecht, der gefährlich für einen Baum sein kann, dann kratzt er aufgeregt an der Rinde und setzt sich. So weiß sein Besitzer Edgar Wenisch: Dieser Baum ist von einem Pilz befallen.

Um den Geruch erkennen zu können, hat Mäx eine Ausbildung gemacht. Wenn er fertig ist mit riechen, bekommt er Leberwurstcreme zur Belohnung. Das ist das einzige, für das er sich interessiert, sagt Edgar Wenisch. Baum und Pilz seien ihm egal.