Auf diesem Foto wimmeln eine Menge Leuchtkäfer herum. Foto: Jesus Alvarado/dpa (dpa)

Diese Insekten haben besondere Organe, mit denen sie dieses Leuchten erzeugen können. Es gibt sie an vielen Orten der Erde, etwa in Amerika, Asien und Europa. Auch bei uns kann man sie derzeit mit etwas Glück in Wäldern, Parks und Wiesen umherschwirren sehen.