Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Mal nass, mal trocken

Sonne, Regen, Sonne, Regen. Im April hat man diesen Wechsel an vielen Orten in Deutschland erlebt. Auch in der nächsten Woche soll es beides geben. Am Montag soll es vor allem im Südosten und im Nordwesten des Landes Schauer und sogar Gewitter geben. Am Mittwoch soll es dann an vielen Orten richtig schön werden. Wetter-Experten erwarten Temperaturen von bis zu 25 Grad Celsius. Im Westen von Deutschland könnte es sogar noch wärmer werden. Das ist schon richtig sommerlich!