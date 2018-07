Manchen Familien bewegen sich viel in der Freizeit, andere hingegen kaum. Foto: Ralf Hirschberger/ZB/dpa (dpa)

Doch das gilt nicht für alle, wie Experten am Montag berichteten. Sie hatten Eltern gefragt, wie wichtig Bewegung in der Freizeit für sie ist. Dabei kam heraus: In einigen Familien fehlt das völlig. Doch das kann der Gesundheit schaden.

Die Experten warnen auch davor, zu viel Zeit vor Bildschirmen zu verbringen - also etwa vor dem Fernseher, an der Konsole oder am Laptop. Fachleute raten: Kinder im Alter zwischen sieben und zehn Jahren sollten sich höchstens eine Stunde pro Tag mit solchen Medien beschäftigen.

Besser für die Gesundheit wäre es, sich stattdessen mehr zu bewegen. Die Experten sagen: Helfen würden dabei gute Radwege und Sportstätten in der Nähe von Wohngebieten.