Mats Hummels erinnert an Niederlagen

Der Fußballer Mats Hummels denkt wohl nicht gerne daran. Aber an diese Niederlagen im DFB-Pokal erinnert er sich noch. „Ich bin mit Dortmund mal in Offenbach und in Osnabrück rausgeflogen“, erzählte der Verteidiger vom FC Bayern München gerade.