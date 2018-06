Familien mit Kindern sollen ab nächstem Jahr mehr Geld bekommen. Foto: Marcel Kusch/dpa (dpa)

Außerdem sollen die Steuern für Familien mit Kindern gesenkt werden. Steuern sind Geld, das Beschäftigte von ihrem Einkommen an den Staat abgegeben müssen. Wenn sie gesenkt werden, bedeutet das: Familien in Deutschland sollen so mehr Geld für sich übrig haben.

„Wir stärken Familien mit diesem Gesetz spürbar“, sagte Olaf Scholz zu Reportern. Der Politiker gehört zur Regierung und ist Mitglied der Partei SPD. Sie reagiert zusammen mit den Parteien CDU und CSU. Die Familien zu stärken, war Teil der Vereinbarung zwischen den Parteien, als sie beschlossen gemeinsam zu regieren.