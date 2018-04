Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Mehr Menschen fahren mit Bus und Bahn

Wie bist du in der Stadt unterwegs? Mit dem Auto, dem Fahrrad oder mit der Bahn vielleicht? Tatsächlich fahren immer mehr Menschen in Deutschland mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Noch nie haben so viele Menschen Busse und Bahnen genutzt wie im letzten Jahr, erklärten Experten am Mittwoch.