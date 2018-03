Die Schneeleopardin ruht sich in ihrem neuen Gehege aus. Foto: Sebastian Gollnow/dpa (dpa)

„Das Weibchen fühlt sich schon ganz wohl. Das Männchen ist noch etwas nervös“, sagte eine Expertin des Zoos am Mittwoch. Weil die Tiere so gern klettern, haben sie jetzt auch einen steilen Hang in ihrem Gehege. „Von dort oben können sie ihre Umgebung gut beobachten.“

Die grau-beigen Katzen mit den dunklen Flecken leben eigentlich hoch oben in den Bergen einiger Länder in Asien, zum Beispiel in China und Kirgistan. Leider sind die Tiere aber in der Natur vom Aussterben bedroht. Das bedeutet, dass es auf der Welt nur noch wenige Tausend Schneeleoparden gibt.