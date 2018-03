Bei diesem Rennen stehen die Fahrer neben der Rennbahn. Foto: Swen Pförtner/dpa (dpa)

Der Wettbewerb, um den es geht, heißt „Formel 1 in der Schule“. Er fand am Samstag in der Stadt Wolfsburg statt. Mehrere Teams aus verschiedenen Schulen aus den Bundesländern Niedersachsen und Sachsen-Anhalt nahmen daran teil. Die Idee dahinter: Schüler sollen Lust auf Technik bekommen.

Bei dem Wettbewerb gewann nicht nur das schnellste Auto. Auch etwa die beste Präsentation wurde ausgezeichnet. Die Teams, die Landesgewinner wurden, dürfen im Mai an den Deutschen Meisterschaften teilnehmen.