Hättest du sie erkannt? Das sind die Bayern-Profis Thiago Alcantara (links) und David Alaba. Foto: Sven Hoppe/dpa (dpa)

Am Wochenende hatten die Bayern noch einen klaren Sieg gefeiert: Am Samstag gewannen sie mit 6:0 gegen Borussia Dortmund. Nun machte sich die Mannschaft auf den Weg nach Sevilla. In der spanischen Stadt hat sie am Dienstagabend ein wichtiges Spiel in der Champions League (gesprochen: tschämpiens liig). In dem Wettbewerb dürfen nur die besten Teams aus Europa mitmachen.

Im Viertelfinale sind noch acht Mannschaften dabei. Der FC Bayern hat es mit dem FC Sevilla zu tun. In zwei Spielen entscheidet sich, wer in die nächste Runde einzieht: erst in Sevilla, eine Woche später in München. Ende Mai sind dann nur noch zwei Teams übrig. Sie kämpfen im Finale um den Titel in der Champions League.