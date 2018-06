Fünf Spuren nur für Radfahrer! Das gibt es nur an Sonder-Tagen. Foto: Paul Zinken/dpa (dpa)

Normalerweise ist es natürlich verboten, mit dem Fahrrad auf die Autobahn zu fahren. Aber für eine Aktion wurden diese beiden Strecken extra gesperrt.

Die Aktion heißt Sternfahrt. Denn die Radfahrer kamen aus allen möglichen Richtungen und haben sich an einem Punkt in der Mitte getroffen. Viele Tausend Radler haben dabei mitgemacht.

Die Organisatoren verstehen die Sternfahrt als Demonstration. Sie finden es doof, dass die Luft in Berlin so dreckig ist. Und dass die Autos in der Stadt viel mehr Platz bekommen als Fahrräder. Sie fordern unter anderem mehr Fahrradwege!