Radnetze sind die wohl bekannteste Art von Spinnennetzen. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa (dpa)

Radnetze bestehen aus Rahmenfäden, an denen das Netz aufgehängt wird. Dazu kommen die Speichenfäden. Sie laufen von der Mitte des Netzes nach außen. Außerdem gibt es die Spiralfäden. Sie sind in Kreisen um die Mitte des Netzes angeordnet.

Hat die Spinne ihr Netz erst mal gebaut, muss sie nur noch warten. Dabei sitzt sie meist am Rand. Fliegt ein Insekt in das Netz hinein, bleibt es in den Fäden hängen. Durch die Bewegung wird die Spinne alarmiert. Dann weiß sie: Es gibt Futter!