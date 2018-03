Martina Dominik ist Insel-Polizistin. Auf Streife geht sie oft mit Schäferhündin Maggie. Foto: Jens Büttner (dpa)

Seit einem Jahr arbeitet Martina Dominik dort als Polizistin. Oft ist sie zu Fuß unterwegs. Polizisten nennen das Streife gehen. Dann ist auch Schäferhündin Maggie häufig dabei. Das Polizeiauto benutzt Martina Dominik nur, wenn es wirklich eilig ist. Und das ist selten der Fall. Schließlich ist Hiddensee berühmt dafür, dass man hier seine Sachen in Ruhe macht.

Am meisten zu tun hat die Polizistin im Sommer. Dann machen auf Hiddensee viele Menschen Urlaub. „Wo viele Menschen sind, entstehen auch Konflikte“, erzählt sie. Dann muss sie sich zum Beispiel um Unfälle und Diebstähle kümmern. Bis es wieder soweit ist, geht Martina Dominik aber in Ruhe Streife - manchmal auch am Strand.